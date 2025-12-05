TECHTLE MECHTLE - VÁNOČNÍ SHOW
Nejúspěšnější česká travesti show Techtle Mechtle přiváží novou VÁNOČNÍ SHOW!
Vánoční atmosféra, známé vánoční melodie a tematické scénky, to je nová show travesti revue Techtle Mechtle, která je aktuálně nejúspěšnější českou travesti skupinou. Pánové Lukáš, Martin, Saša a Nikolas se svou taneční posádkou Jarkem, Sayem, Štěpánem a Danem to pořádně rozbalí a naladí tak diváky na nadcházející Vánoce.
Show, která se těší zájmu v kulturních domech a divadlech po celé České republice přijíždí i k nám. Přijďte se vánočně naladit a odpočinout si od předvánočního shonu na jedinečné vánoční představení, které je ve většině měst dlouho dopředu vyprodané.
Více na Facebooku: techtle mechtle revue nebo na www.techtlemechtlerevue.cz
Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.
Další info:
Sleva 50% pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, zvolte v nákupním košíku / bezbariérový přístup NEUVEDE