TECHTLE MECHTLE - SPECIÁLNÍ NAROZENINOVÁ SHOW

Travesti revue Techtle Mechtle přiváží speciální narozeninovou show jen do několika měst po České republice!



Techtle Mechtle revue je v současné době nejúspěšnější česká show na poli divadelní scény. V podání Techtle Mechtle se totiž vždy jedná o propracované divadelní představení s výpravnou scénou, více jak 80ti kostýmy. Všechna představení jsou jednou velkou komedií, a to od začátku až do konce. Má to jen jeden háček – všechny role, a to včetně těch dámských, tu hrají pouze muži a ti jsou navíc k nerozeznání od skutečných žen. Pánové Lukáš, Martin, Nikolas a Saša společně s tanečníky Štěpánem, Jarkem, Sayem a Danem pro Vás tentokrát připravili nadupanou taneční show!

Speciální narozeninová show, která má v roce 2024 jen 30 zastávek po celé České republice míří i k nám! Tentokrát se jedná o představení s výběrem toho nejlepšího, co Techtle Mechtle za poslední roky předvedly, a to i s řadou nových čísel a vystoupení. Trochu méně divadlo, za to ještě větší show, než kdy jindy - více účinkujících, více tanečních vystoupení a více kostýmů!

Nenechte si ujít strhující taneční show v podání nejúspěšnějších českých travesti umělců a jejich tanečníků.

Více informací najdete na www.techtlemechtlerevue.cz nebo na Facebooku: Techtle Mechtle revue

Zvýhodněný předprodej! Pokud nebude vyprodáno, v den konání se cena vstupného zvyšuje o rovných 50 Kč.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online na ticketportal.cz - eTickets!!



Další info:

Sleva 50% pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, zvolte v nákupním košíku / bezbariérový přístup NEUVEDENO



