TECHTLE MECHTLE - HOSTINEC U MARUNY

Největší česká travesti show Techtle Mechtle přiváží novou divadelní komedii
HOSTINEC U MARUNY
Techtle Mechtle revue je v současné době nejúspěšnější česká show na poli divadelní scény. V podání Techtle Mechtle se vždy jedná o propracované divadelní představení s výpravnou scénou a více jak 80-ti kostýmy. Všechna představení jsou jednou velkou komedií, a to od začátku až do konce.
Má to jen jeden háček - všechny role, a to včetně těch dámských, tu hrají pouze muži a ti jsou navíc k nerozeznání od skutečných žen. Pánové Lukáš, Martin, Nikolas a Jarek společně s tanečníky Štěpánem, Sayem a Danem pro Vás tentokrát připravili další bláznivou komedii z prostředí české vesnické hospody.
Rázná hospodská Maruna, která má nejen celý svůj hostinec, ale také všechny svoje štamgasty pod palcem a k tomu příběhy, které píše sám život. Co všechno se dá zažít v jedné vesnické hospůdce během přípravy hasičského plesu, to uvidíte právě v české hudební komedii "Hostinec u Maruny". Chybět nebude pořádná dávka českého humoru, láska, hospodská rvačka a pivo poteče jak jinak než proudem. Samozřejmě zazní během večera české hospodské písničky, které si budete broukat ještě na cestě domů a i celý druhý den...
Všechna představení jsou vlastní autorskou tvorbou pánů z Techtle Mechtle revue, a to od scénáře, přes dialogy, hudbu, návrhy scény i kostýmů.
Nenechte si ujít strhující hudební představení v podání nejúspěšnějších českých travesti umělců a jejich tanečníků.
