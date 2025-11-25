iDNES Premium přednostní prodej vstupenek

Show

TECHTLE MECHTLE - HOSTINEC U MARUNY

Hotel Grand nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, Čáslav-Staré Město (mapa)

Úterý 24. 2. 2026 Začátek akce v 17:00

Největší česká travesti show Techtle Mechtle přiváží novou divadelní komedii 
HOSTINEC U MARUNY 

Techtle Mechtle revue je v současné době nejúspěšnější česká show na poli divadelní scény. V podání Techtle Mechtle se vždy jedná o propracované divadelní představení s výpravnou scénou a více jak 80-ti kostýmy. Všechna představení jsou jednou velkou komedií, a to od začátku až do konce.
Má to jen jeden háček - všechny role, a to včetně těch dámských, tu hrají pouze muži a ti jsou navíc k nerozeznání od skutečných žen. Pánové Lukáš, Martin, Nikolas a Jarek společně s tanečníky Štěpánem, Sayem a Danem pro Vás tentokrát připravili další bláznivou komedii z prostředí české vesnické hospody.
Rázná hospodská Maruna, která má nejen celý svůj hostinec, ale také všechny svoje štamgasty pod palcem a k tomu příběhy, které píše sám život. Co všechno se dá zažít v jedné vesnické hospůdce během přípravy hasičského plesu, to uvidíte právě v české hudební komedii "Hostinec u Maruny". Chybět nebude pořádná dávka českého humoru, láska, hospodská rvačka a pivo poteče jak jinak než proudem. Samozřejmě zazní během večera české hospodské písničky, které si budete broukat ještě na cestě domů a i celý druhý den...
Všechna představení jsou vlastní autorskou tvorbou pánů z Techtle Mechtle revue, a to od scénáře, přes dialogy, hudbu, návrhy scény i kostýmů. 
Nenechte si ujít strhující hudební představení v podání nejúspěšnějších českých travesti umělců a jejich tanečníků.

Více informací najdete na www.techtlemechtlerevue.cz nebo na Facebooku: Techtle Mechtle revue

Zvýhodněný předprodej! Pokud nebude vyprodáno, v den konání se cena vstupného zvyšuje o rovných 50 Kč.

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.
Další info:
Sleva 50% pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, zvolte v nákupním košíku (tam, kde to hlediště umožňuje, je sleva nahrazena vstupenkami "ZTP/P", které umožňují současný vstup dvou osob) / bezbariérový přístup NEUVEDENO
Kde se koná akce?

Hotel Grand, nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, Čáslav-Staré Město

