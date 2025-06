TECHTLE MECHTLE - DRAG ROYAL SHOW

TECHTLE MECHTLE travesti revue - DRAG ROYAL SHOW - Nová sezóna, nová show!

Travesti revue Techtle Mechtle je nejúspěšnější českou travesti skupinou, která připravuje každý rok svou novou divadelní show pro divadla a kulturní domy po celé České republice.

Tentokrát Techtle Mechtle revue přijíždí do Prahy se speciální show koncipovanou pouze pro ROYAL Theatre v Praze. Jedinečná hudební show, kterou jinde než v ROYALU neuvidíte!

Pánové Lukáš, Nikolas, Martin, Saša a Jarek se během večera promění v sexy dračice, které na jevišti doplní také sexy tanečníci. Po úspěšné první sezóně Drag Royal show nyní Techtle Mechtle přicházejí se zcela novou show, která startuje už v září 2024. Nové kostýmy, nové taneční choreografie a zcela nová show.

5 Drag queens a 3 tanečníci na jednom jevišti!

Premiéra 14.09.2024 v divadle Royal!



Diváci budou usazeni v pohodlných křesílkách se stolovou úpravou, kde si mohou kromě skvělé show vychutnat také vynikající drinky, skvělou obsluhu a nasát atmosféru jedinečného prostoru luxusního cabaretu z roku 1929 v centru Prahy.

Představení teto skupiny bývají v divadlech a kulturních domech vyprodány dlouho dopředu. Nenechte si ujít strhující drag show, kterou jinde neuvidíte! Taneční i komická vystoupení, stand-up comedy, vtažení diváků do samotného představení, skvělé make upy, výpravné kostýmy i jevištní scéna - to jinde nezažijete!

Více informací na www.techtlemechtlerevue.cz nebo na Facebooku: techtle mechtle revue



VSTUPENKY: v divadle se Vás ujme obsluha, která vám vybere vhodná místa

VIP - první tři řady sezení s exkluzivním výhledem, pohodlná křesílka, přednostní obsluha přímo u stolečků, účinkující jako na dlani

GOLD - místa se skvělým výhledem na stage 4.- 7. řada, pohodlná křesílka, obsluha přímo u stolečků

CLASSIC - místa s dobrým výhledem na stage, 8.-14. řada, pohodlná křesílka, obsluha na baru

BAR - sezení na barových židlích v 15. a 16. řadě, obsluha na baru

BALCONY - VIP balkon v 1. patře pro uzavřenou společnost od 5 do 20 osob (bez obsluhy). Balkon je vhodný maximálně pro 20 osob, v jedné části balkónu mohou hosté sedět a konverzovat.

Pohodlný výhled na jeviště má z balkónu včetně bočních loží 10 hostů. Ostatní vidí na jeviště ve stoje nebo z vyvýšeného schodu. Ideální pro oslavy, rozlučky se svobodou, firemní večírky, větší skupiny.

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

Slevy NE / bezbariérový přístup ANO

Upozornění:

Pokud si přejete být usazeni společně s Vašimi přáteli, je nutné koupit si vstupenky najednou, a to jako jedna skupina! Koupíte-li si vstupenky každý zvlášť (např. 4 osoby po jedné vstupence), budete usazeni v různých částech sálu dle cenové kategorie vašich vstupenek. Rozvrh sezení je připravován předem a v den akce na místě již nelze měnit.



Přehled představení TECHTLE MECHTLE TRAVESTI SHOW na ticketportal.cz

