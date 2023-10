TECHTLE MECHTLE - DRAG ROYAL SHOW

Nejúspěšnější česká travesti revue Techtle Mechtle se svou speciální DRAG ROYAL SHOW míří do Prahy!

Travesti revue Techtle Mechtle je aktuálně nejúspěšnější českou travesti skupinou, která připravuje každý rok svou novou divadelní show pro divadla a kulturní domy po celé České republice.

Tentokrát Techtle Mechtle revue přijíždí do Prahy se speciální show koncipovanou pro ROYAL Theatre v Praze. Jedinečná hudební show, kterou jinde než v ROYALU neuvidíte! Pánové Lukáš, Nikolas, Martin a Saša se během večera promění v sexy dračice, které na jevišti doplní také sexy tanečníci.

Diváci budou usazeni v pohodlných křesílkách se stolovou úpravou, kde si mohou kromě skvělé show vychutnat také vynikající drinky, skvělou obsluhu a nasát atmosféru jedinečného prostoru luxusního cabaretu v centru Prahy.

Představení teto skupiny bývají v divadlech a kulturních domech vyprodány dlouho dopředu. Nenechte si ujít strhující drag show, kterou jinde neuvidíte! Taneční i komická vystoupení, stand-up comedy, vtažení diváků do samotného představení, skvělé make upy, výpravné kostýmy i jevištní scéna - to jinde nezažijete!

Více informací na www.techtlemechtlerevue.cz, nebo Facebooku: techtle mechtle revue

VSTUPENKY: v divadle se Vás ujme obsluha, která vám vybere vhodná místa

VIP -první tři řady sezení s exkluzivním výhledem, pohodlná křesílka, přednostní obsluha přímo u stolečků, účinkující jako na dlani

GOLD - místa se skvělým výhledem na stage 4.- 7. řada, pohodlná křesílka, obsluha přímo u stolečků

CLASSIC - místa s dobrým výhledem na stage, 8.-14. řada, pohodlná křesílka, obsluha na baru

BAR - sezení na barových židlích v 15. a 16. řadě, obsluha na baru

BALCONY - VIP balkon v 1. patře pro uzavřenou společnost od 5 do 20 osob (bez obsluhy).

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

Slevy NE / bezbariérový přístup ANO

Přehled představení TECHTLE MECHTLE TRAVESTI SHOW na ticketportal.cz

-TH-