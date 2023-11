TECHTLE MECHTLE - Dokud nás smrt nerozdělí

Nejúspěšnější česká travesti show TECHTLE MECHTLE

přiváží divadelní show

DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ

"V dobrém i ve zlém, dokudnás smrt nerozdělí..." Tuhle větu řekla minimálně jednou za život snad většina z Vás. Ti odvážnější i vícekrát. Travesti skupina Techtle Mechtle si tentokrát ve svém pořadu posvítí na to, jak vypadá takové manželství po 30 letech pod jednou střechou. Jediná dcera už odrostla a z počátečního zamilování a okouzlení jste se už dávno probudili. Život a manželství jsou zkrátka boj a vyhrát musí v ideálním případě oba.

Divadelní show, ve které se místy budete cítit jako u Vás doma v obýváku, míří do našeho města. Muzikálovo-taneční, divadelní představení, ve kterém uvidíte za jeden večer zhruba 80 kostýmů, propracované taneční choreografie a vtipné scénky z manželství, které píše sám život.

Skupina Techtle Mechtle připravuje každý rok nové představení, které je vždy jejich vlastní tvorbou, a to od návrhu kostýmů, výpravné jevištní scény, paruk, dekorací až po samotný scénář celého představení. Pánové Lukáš, Martin, Nikolas a Saša se svou posádkou míří za Vámi!

Show této skupiny ve většině měst bývá vyprodána i několik měsíců dopředu a za poslední roky se těší na poli české divadelní scény stále větší oblibě.

Více na: Facebooku: techtle mechtle revue nebo na www.techtlemechtlerevue.cz



Zýhodněný předprodej! Pokud nebude vyprodáno, v den konání se cena vstupného zvyšuje o 30 až 40 Kč.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

Sleva 50% pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, zvolte v nákupním košíku / bezbariérový přístup NEUVEDENO



