TECHTLE MECHTLE - All inclusive Bibione

Nejúspěšnější česká travesti show TECHTLE MECHTLE

přiváží novou divadelní show

"ALL INCLUSIVE BIBIONE"

Techtle Mechtle revue je v současné době nejúspěšnější česká show na poli divadelní scény. V podání Techtle Mechtle se totiž vždy jedná o propracované divadelní představení s výpravnou scénou, více jak 80ti kostýmy a dějovou linkou. Všechna představení jsou jednou velkou komedií, a to od začátku až do konce. Má to jen jeden háček - všechny role, a to včetně těch dámských, tu hrají pouze muži a ti jsou navíc k nerozeznání od skutečných žen. Pánové Lukáš, Martin, Nikolas a Saša společně s tanečníky Štěpánem, Jarkem, Sayem a Danem pro Vás tentokrát připravili další nadupanou show.

Jak už samotný název "All inclusive Bibione" napovídá, představení bude nabité letní atmosférou, sluncem, mořem a hlavně - pořádnou dávkou českého humoru. Co všechno se může stát, když se typicky česká rodina na úsporném režimu vypraví na cestu do Bibione, aby poprvé v živote viděla moře? Mají si vůbec manželé po 36-ti letech soužití na společné dovolené ještě co povědět? Podaří se jim oživit při západu slunce jiskru jejich skomírajícího vztahu a nebo zbytky jejich vzájemného pochopení zmizí na vždy na dně moře mezi chaluhy a chobotnice? Volné pokračování divácky velmi úspěšného představení "Dokud nás smrt nerozdělí" přichází v podobě "All inclusive Bibione"



Pořady těchto pánů jsou vyprodána v řadě měst i několik měsíců předem, a to především proto, že se diváci během představení ze srdce zasmějí. Představení jsou kombinací travesti show, muzikálu, cabaretu, taneční show, zábavného pořadu i klasické činohry, což je žánrově sice řadí mezi nezařaditelné, ale i přesto mezi jedny z nejnavštěvovanějších.



Více informací najdete na www.techtlemechtlerevue.cz nebo na Facebooku: Techtle Mechtle revue

Zvýhodněný předprodej! Pokud nebude vyprodáno, v den konání se cena vstupného zvyšuje o rovných 50 Kč.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

Sleva 50% pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, zvolte v nákupním košíku / bezbariérový přístup NEUVEDENO

