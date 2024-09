Tata Bojs za 35 let existence nikdy nestáli na místě. Někdy to bylo od A do B, jindy v ležatých osmičkách nebo mezi jedničkami a nulami, každopádně pohyb a touha posouvat se – ať už směrem retro nebo futura – je v jejich tvorbě všudypřítomná. Výjimečnost i jistou sympatickou neposednost kapely okolo Milana Caise a Mardoši aktuálně přibližuje film držitele čtyř Českých lvů Marka Najbrta tata_bojs.doc a jistě ji potvrdí i koncertní návrat Tata Bojs do pražského Fora Karlín 25. února 2025.

Podobně jako v případě křtu alba A/B nebo unikátního vystoupení se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu (první jmenovanou událost Forum Karlín hostilo v roce 2015, druhou o rok později), slibuje i nadcházející show audiovizuální zážitek z kategorie nezapomenutelných. Mimo jiné půjde o představení a křest zbrusu nového, zatím bezejmenného čtyřpísňového EP!

To bude nejprve vycházet digitálně po jednotlivých singlech a jako komplet bude poprvé k dispozici právě na koncertě ve Foru Karlín coby vinylová limitka. Předobjednat si ho však fanoušci mohou už nyní spolu se vstupenkami na koncert a vyzvednout v den koncertu ve Foru Karlín.

Nové písně, z nichž dvě, konkrétně Bůh má problém a Slovní, už kapela pravidelně hraje na svých koncertech, pak doplní v setlistu prověřené pecky napříč diskografií Tata Bojs. Ale nebyli by to Tatáči, aby si nepřipravili specialit hned vícero. Kromě zmíněného EP se můžeme těšit také na novou, prostoru na míru šitou scénografii Milana Caise, inspirovanou jedním z jeho děl ze série Contemporary Problems a vystavované letos v pražské Chemistry Gallery. V plánu je i leccos dalšího. To však alespoň prozatím ještě zůstane zahaleno rouškou tajemství…

