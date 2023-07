Taryho parkour show v Krtkově světě

Tary vás všechny zve na svou parkour show do Krtkova světa

Kdy? 23.9.2023 od 14:07 hodin

Kde? K Měcholupům 777, Horní Měcholupy

Cena vstupného 497 Kč za osobu

POZOR! V ceně vstupného na show je zahrnuto:

• Celodenní vstupné do zábavního parku Krtkův svět (od 9 do 19 hodin)

• Neomezenou možnost využití těchto atrakcí: skákací hrad, nafukovací klouzačka, vodní zorbing, lodičky, autovláček, vláček pro nejmenší, létající kačeři, řetízkový kolotoč, Safari autíčka, Twister a trampolíny (od 11 do 18:30 hod.)

• Vstup na Taryho show od 14:07

• akrobatická show

• autogramiáda

• focení

• workshop

• soutěže o merch

Akce proběhne za každého počasí. V případě nepřízně počasí proběhne show pod střechou.