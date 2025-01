TARJA - The Spirit of Christmas 2025

TARJA TURUNEN chystá pro letošní advent zbrusu nové vánoční pásmo – The Spirit of Christmas! Live v prosinci 2025 5x v ČR!



14. 12. 2025 20:00 - ZLÍN, kongresové centrum

15. 12. 2025 20:00 – OLOMOUC, Flora

16. 12. 2025 20:00 – PLZEŇ, Synagoga

18. 12. 2025 19:00 – OSTRAVA, Gong

19. 12. 2025 20:00 – PRAHA, Hybernia

Nádherné vánoční koncerty milé finské zpěvačky TARJI TURUNEN už patří do programu českých Vánoc, resp. čekání na ně, do kouzelného adventního času! Tyto její překrásné vánoční koncerty patří rok, co rok k nejočekávanějším a nejpříjemnějším okamžikům předvánočního období a kdo už aspoň jednou některý z těchto koncertů navštívil, nenechá si ten další už nikdy ujít! TARJA, její hlas a obdivuhodně poutavé a kreativní ztvárnění vánočních písní, si vždy dokáží získat srdce všech přítomných! Není divu, že všechna, nebo většina těchto vánočních koncertů bývá vyprodána!



TARJA a její písně, ať už za doprovodu symfonických orchestrů, dětského sboru nebo talentovaných hudebníků, vždy v dokonalé pódiové show, přenáší diváky a posluchače pryč od předvánočního stresu a shonu, do vznešené, trochu melancholické, ale vždy příjemné nálady.



Pro letošní advent pro vás TARJA chystá zbrusu nové vánoční hudební pásmo, nazvané „The Spirit of Christmas“ a spolu se svými hudebními přáteli ho přijede v prosinci představit do 5 českých a moravských měst! 14. 12. do ZLÍNA (Kongresové Centrum), 15. 12. do OLOMOUCE (Výstaviště Flora), 16. 12. do PLZNĚ (Synagoga), 18. 12. do OSTRAVY (Gong) a 19. 12. do PRAHY (Divadlo Hybernia).



V adventním čase se koná mnoho různých vánočních koncertů, ale tyto jsou v mnoha směrech jedinečné. Dokáží vyvolat hluboké rozjímání o duchu Vánoc! Nenechte si je ujít!