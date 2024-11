Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté

program 33. ročníku

Út 29.10.2024, 19:30 │ Rudolfinum - Dvořákova síň

Slavnostní zahájení 33. ročníku - Rok české hudby

Václav Hudeček housle, Lucie Kaňková soprán, Aleš Briscein tenor, Michal Onufer bas

Kühnův dětský sbor

Plzeňská filharmonie, dirigent Tomáš Brauner

Na programu Bedřich Smetana, Antonín Dvořák ad.

Út 19.11.2024, 19:30 │ Pražská konzervatoř - Koncertní sál

Můj vzor - setkání studentů s inspirujícími osobnostmi

Václav Hudeček housle, Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře a sólisté

dirigent Jan Talich

Na programu Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Josef Suk

St 18.12.2024, 19:30 │ Betlémská kaple - Aula ČVUT

Vánoční setkání - Závěr roku české hudby

Václav Hudeček, Jana a Dana Vlachová housle, Mikael Ericsson violoncello

Český komorní orchestr a členové rodiny Vlach - Ericsson, Dětský sbor

Na programu Bedřich Smetana, Josef Suk, Mikael Ericsson, české a švédské vánoční písně

Út 21.1.2025, 19:30 │ Pražská konzervatoř - Koncertní sál

Tance pro čtyři ruce

Václav Hudeček housle, Ivan a Lukáš Klánští klavír, vítěz klavírní soutěže

Na programu Antonín Dvořák ad.

Út 25.2.2025, 19:30 │ Pražská konzervatoř - Koncertní sál

Kvarteto kompleto (první úplné smyčcové kvarteto)

Václav Hudeček housle, Kristina Nouzovská Fialová viola, Petr Nouzovský violoncello, Indi Stivín kontrabas

Na programu Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, mladí čeští autoři

Út 25.3.2025, 19:30 │ Pražská konzervatoř - Koncertní sál

Bohové a Bohémové

Václav Hudeček housle, Trio Bohémo, Kvarteto Apollon

Na programu Benjamin Britten, Leoš Janáček

Út 22.4. 2025, 19:30 │ Betlémská kaple - Aula ČVUT

Koncert díků (oslava 80. výročí ukončení světové války)

Václav Hudeček housle, Emil Rovner violoncello, Štěpán Rak a Matěj Rak kytara

Barocco sempre giovane a hosté

Na programu Petr Iljič Čajkovskij, George Gershwin, Štěpán Rak ad.

*Změna programu vyhrazena

SLEVY

50% pro děti, které nedosáhly věku 15 let / pro držitele průkazů ISIC nebo ITIC / pro držitele průkazu ZTP/P

15% pro seniory ve věku 65 let a více / pro držitele průkazu ZTP

Nárok na slevu je třeba prokázat u vstupu do místa konání.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

bezbariérový přístup ANO / zvláštní sektor pro vozíčkáře a ostatní držitele průkazu ZTP/P NE (vyjma Rudolfina, kde jsou k dispozici zlevněná místa pro vozíčkáře)

