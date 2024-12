SUZI QUATRO / UK

18.12.2025 Kongresové centrum Praha

Start koncertu: 19:30 h

Energická královna rock and rollu Suzi Quatro slaví 60 let na scéně a připravuje další návrat do ČR! Nadcházející koncert se uskuteční 18.12.2025 v pražském Kongresovém Centru.

THE QUEEN OF ROCK´N ROLL slaví 60 let na scéně!!!

Suzi nikdy nezahálí, musí se bavit, musí tvořit a musí komunikovat... je to vzduch, který dýchá... opravdová umělkyně.

Její slavný citát mluví za vše - "Půjdu do důchodu, až vyjdu na pódium, zavrtím zadkem a bude ticho."

Info pro ZTP/P:

Vstupenky pro ZTP/P + doprovod můžete objednávat na rezervace@ticketportal.cz, v kopii s přiloženým oskenovaným průkazem ZTP/P.