Superheroes Universe Symphony Orchestra Experience

Superheroes Univesre Symphony Orchestra Experience v Praze !!!

Vstupte do říše, kde se střetává fantazie a realita, kde se z obyčejných lidí stávají hrdinové a kde dobro bojuje se zlem. Od vítězných fanfár THE AVENGERS až po temnou temnotu, koncert předvede rozmanitost a brilantnost těchto legendárních filmových partitur.

SUPERMAN je jedním z nejikoničtějších superhrdinů všech dob. Vytvořili ho Jerry Siegel a Joe Shuster, poprvé se objevil v Action Comics #1 v roce 1938 – koncert obsahuje hudbu z původního filmu SUPERMAN z roku 1978 (John Williams), ze SUPERMAN SE VRACÍ (John Williams a John Ottman) z roku 2006 a MAN OF STEEL (Hans Zimmer) z roku 2013, The Avengers z roku 2018. Koncert bude obsahovat také pečlivě vybraný výběr hudby z mnoha dalších oblíbených filmů o superhrdinech, jako jsou THE AVENGERS, THOR, IRON MAN, CAPTAIN AMERICA, AQUAMAN, WONDER WOMAN, BATMAN a dalších.

Superhrdinské filmy snadno patří k těm nejoblíbenějším. Ať už jste fanouškem DC nebo fanouškem Marvelu, studia na obou stranách už léta vydávají působivé množství filmů, z nichž mnohé končí mezi masivní kasovní úspěchy.