Vzhledem ke změnám v harmonogramu turné se Stingův koncert My Songs, který byl naplánován na 18. července, se uskuteční až 19. července 2023 tamtéž. Vstupenky zakoupené na původní termín zůstávají v platnosti i na nový.

STING: MY SONGS 2023

KRITIKOU OCEŇOVANÉ SVĚTOVÉ TURNÉ

Stingův koncert My Songs je bujará a dynamická show, v níž zazní jeho nejoblíbenější písně, které tento sedmnáctinásobný držitel ceny Grammy napsal během své slavné kariéry s kapelou The Police i jako sólový umělec. Po vyprodaném šestidenním vystoupení v londýnském Palladiu označil deník The Times koncert My Songs za "mistrovskou třídu"; "Sting zůstává nepopiratelně zručným umělcem s pozlaceným katalogem". Koncert, který byl hudební cestou s hity jako "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne" a "Demolition Man", popsal The Telegraph jako "vzácnou lahůdku" a The Guardian Stinga ocenil jako "téměř bezkonkurenčního" s "dokonalou popovou alchymií". Fanoušci se mohou těšit také na "Englishman In New York", "Every Breath You Take", "Roxanne", "Message In A Bottle" a mnoho dalších.

Na turné Stinga doprovodí elektrická, rocková kapela.

Členové Stingova fanklubu budou mít možnost získat přístup k exkluzivním vstupenkám v předprodeji dříve než široká veřejnost, a to na adrese www.sting.com.

---

Žádosti o vstupenky pro vozíčkáře (1 790.-) + doprovod (1.-) zasílejte na rezervace@ticketportal.cz s kopii oskenovaného průkazu ZTP/P-DISABLED, jiné slevy NE.