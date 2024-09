STING JAZZ TRIBUTE

Paweł Ilnicki zpěv

Masters of the Jazz quintet

Zveme vás na koncert Sting Jazz! Jedinečná příležitost vychutnat si Stingovy oblíbené hity v bezkonkurenční jazzové úpravě, která skladbám dodá nový život a výraz.

Nejslavnější hity legendy světové scény "Shape of My Heart", "Fields of Gold", "Desert Rose", "Englishman In New York" a další zazní v novém jazzovém světle v podání Pawla Ilnickiho a Masters of the Jazz kvintet.

Zažijte úžasnou atmosféru jazzového koncertu!

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO

