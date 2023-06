SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – muzikál na ledě pro celou rodinu

Agentura SHOW N1 AGENCY ve spolupráci se světoznámou společností Ice Empire, která vytvořila projekty jako Stars on Ice, Champions on Ice a mnoho dalších, přináší na Slovensko muzikál na ledě pro celou rodinu SNĚHOVÁ KRÁLOVNA, inspirovaný slavným příběhem od Hanse Christiana Andersena.

V muzikálu na ledě SNĚHOVÁ KRÁLOVNA uvidíte nejen skvělé bruslařské výkony evropských špičkových krasobruslařů – účastníků světových krasobruslařských show, ale také akrobatická a taneční čísla v podání profesionálních cirkusových umělců a tanečníků na ledě.

Barevná světelná show, speciálně zkomponovaná hudba k muzikálu i úžasné výkony všech umělců – to na vás čeká během muzikálu na ledě.

„Sněhová královna“ je nejznámějším dílem Hanse Christiana Andersena, kde láska, věrnost, vytrvalost, přátelství a víra dělají skutečné zázraky. I díky nim pohádkoví hrdinové prolomí ty nejhorší kouzla a překonají jakékoli překážky. které si najdou věrné přátele a získají zasloužené štěstí.

Délka muzikálu na ledě pro celou rodinu SNĚHOVÁ KRÁLOVNA je 2 hodiny s 20minutovou přestávkou.