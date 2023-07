Smyčce, varhany a zpěv

Máte možnost poslechnout si jednoho z nejlepších českých varhaníků Aleše Bártu, Přemysla Kšicu za doprovodu jedinečného sopránu Marie Fajtové. Ansámbl je sestaven z renomovaných komorních hráčů. Kostel svatého Jiljí byl založen v roce 1238. Asi o sto let později byl rozšířen v gotickém stylu. V roce 1731 byl zrekonstruován v barokním stylu s bohatou výzdobou a freskami. V kostele jsou jedny z největších varhan v Praze, postaveny v barokním stylu v roce 1737. Mají 3500 varhanních trubek, 3 manuály a 50 registrů.



Program koncertu:



• N. Paganini - Virtuoso variation

• J. S. Bach - Toccata and Fugue in D Minor

• F. Schubert - Ave Maria

• B. Smetana - Vltava (Die Moldau)

• A. Vivaldi - Le Quattro stagioni - Winter

• W. A. Mozart - Introduction and Fugue in C Minor

• Antonín Dvořák - Romance in F Minor

• Maurice Ravel - Bolero

• Léon Boëllmann - Toccata