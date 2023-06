SLAVKOV OPEN 2023

HOLLYWOOD VAMPIRES

NOVÉ MÍSTO KONÁNÍ FESTIVALU – WINNING GROUP ARENA, BRNO

Vážení návštěvníci,

Z produkčních důvodů jsme museli festival Slavkov Open, který se měl odehrát v prostorech Zámecké zahrady ve Slavkově u Brna, přesunout do brněnské Winning Group Areny (hala Rondo).

Vaše původní vstupenky na tuto akci zůstávají nadále v platnosti.

Hudební festival Slavkov Open se v roce 2023 vrací a to rovnou jako dvoudenní akce s hlavními vystupujícími Hollywod Vampires.

Již tradiční hudební festival Slavkov Open se v roce 2023 rozšiřuje na dvoudenní bitvu rockových císařů. 15. července se po deseti letech do zámeckého parku ve Slavkově u Brna vrátí britská rocková legenda Deep Purple a o den později, Slavkov přivítá nejsympatičtějšího "piráta z Karibiku" na světě Johnyho Deppa, jako člena americké superskupiny Hollywood Vampires.

Host: Wanastowi vjecy, Desmod

Vstupné na jednotlivé dny je 1890,- Kč, novinkou je také možnost zakoupení dvoudenní vstupenky za zvýhodněné vstupné 3490,- Kč. O dalších hostech tohoto unikátního rockového svátku budou pořadatelé informovat v nejbližších dnech.

Hollywood Vampiers: Americká superskupina, kterou založili před deseti lety Johnny Depp, Joe Perry a Alice Cooper. Kapela byla založená s cílem uctívat hudbu rockových hvězd, kteří zemřeli v 70. letech. Za svoji éru natočili dvě alba. V roce 2015 první, s názvem Hollywood Vampires, na kterém se představil i Paul McCartney a v roce 2019 poté vydali studiovku Rise. Na koncertech vedle tří zmíněných hvězd hrají kytarista Tommy Henriksen, bubeník Glen Sobel, basák Chris Wise, či klávesák Buck Johnson. Název kapely i prvního alba je inspirován pijáckým spolkem největších rockových hvězd včele s Alice Cooperem. Kdo se chtěl stát součástí, musel na jednom z večírků, které probíhaly v Londýně nebo Los Angeles, „přepít“ všechny stávající členy. Řada z nich se i proto nedožila let osmdesátých. Těm všem proto kapela na svých koncertech skládá poctu. Diváci se tak mohou těšit na hity takových umělců a kapel, jako jsou John Lennon, Led Zeppelin, The Who, The Doors a další. K nejlepším předělávkám kapely patří například Hendrixova Manic Depession, či Wholle Lotta Love od Led Zeppelin. I když by se na první pohled mohlo zdát, že skupina těží z herecké popularity Johnyho Deepa, čas dokázal, že spojení zpěváka a skladatele Alice Coopera s brilantním kytaristou slavných Aerosmith Joe Perym a samozřejmě charismatickým Johnym Deepem bylo nadmíru šťastné. Pod hvězdami Slavkovského zámeckého parku nás tak čeká večer plný nejlepší světové rockové hudby.

---

Vstupenky pro ZTP/P-DISABLED + doprovod (1890,- + 1,-) můžete objednávat na rezervace@ticketportal.cz, v kopii s přiloženým oskenovaným průkazem ZTP.