SLAVKOV OPEN 2023

DEEP PURPLE

NOVÉ MÍSTO KONÁNÍ FESTIVALU – WINNING GROUP ARENA, BRNO

Vážení návštěvníci,

Z produkčních důvodů jsme museli festival Slavkov Open, který se měl odehrát v prostorech Zámecké zahrady ve Slavkově u Brna, přesunout do brněnské Winning Group Areny (hala Rondo).

Vaše původní vstupenky na tuto akci zůstávají nadále v platnosti.

Hudební festival Slavkov Open se v roce 2023 vrací a to rovnou jako dvoudenní akce s hlavními vystupujícími Deep Purple a Hollywod Vampires.

Již tradiční hudební festival Slavkov Open se v roce 2023 rozšiřuje na dvoudenní bitvu rockových císařů. 15. července se po deseti letech do zámeckého parku ve Slavkově u Brna vrátí britská rocková legenda Deep Purple.

Host: Na kloboučku live, Doctor Victor

Novinkou je také možnost zakoupení dvoudenní vstupenky za zvýhodněné vstupné 3490,- Kč. O dalších hostech tohoto unikátního rockového svátku budou pořadatelé informovat v nejbližších dnech.

Deep Purple: Tato britská rocková stálice přijede do Slavkova u Brna oslavit neuvěřitelných 55 let na hudební scéně. Kapela je spolu s Led Zeppelin a Black Sabbath považována za průkopníky Hard rocku. Kapela je a byla vždy složená ze špičkových hudebníků, kteří skvěle doprovázeli nezaměnitelný hlas zpěváka Iana Gillana. Jejich LP desky, jako Machine Head, Made in Japan či Perfect Strangers patří do rockové síně slávy a píseň Smoke On The Water, inspirovaná požárem budovy při koncertu Franka Zappy, se stala nesmrtelnou. Deep Purple za celou svoji kariéru zažili vrcholy i pády, dokonce i rozpad kapely, ale vždy se dokázali vrátit. Přežili odchod Iana Gillana a jeho nahrazení Davidem Coverdalem, přežili i odchod fenomenálního kytaristy Ritchie Blackmora, rozpad kapely, či odchod fanoušky milovaného klávesáka Jona Lorda. V současné době skupina koncertuje v sestavě, ve které jsou hned tři zakládající členové kapely, a to zpěvák Ian Gillan, bubeník Ian Paice a basák Roger Glover. Sestavu doplňuje vynikající klávesák Don Airey a kytarový irský mág Simon McBride.

---

Vstupenky pro ZTP/P-DISABLED + doprovod (1890,- + 1,- doprovod) můžete objednávat na rezervace@ticketportal.cz, v kopii s přiloženým oskenovaným průkazem ZTP.