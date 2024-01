SLAVÍK, NOBLE, CLARVIS (ČESKO / SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

Jiří Slavík, Liam Noble a Paul Clarvis zvou na nostalgický výlet

Jiří Slavík kontrabas / Liam Noble piano / Paul Clarvis bicí, perkuse

Anglicko-české trio svrchovaných virtuózů ale zavede posluchače nejen do příjemně sentimentální jazzové minulosti. Během koncertu 12. března 2024 v Chodovské tvrzi dojde také na odlehčený hudební humor i aktuální inspirace.

Založením klavírního tria s pianistou Liamem Noblem a bubeníkem Paulem Clarvisem si kontrabasista a skladatel Jiří Slavík splnil dávný sen. "Tito pánové byli mými dlouholetými vzory už v době, když jsem studoval na Royal Academy Of Music v Londýně," svěřil se slezský rodák. Trio přitom nezůstalo jen jednorázovou záležitostí. Po vydání alba Nostalgia a prvním krátkém turné v březnu 2023 se opět vrací na pódia.

Jak prozrazuje deska i dosavadní koncerty, trio se cítí doma v elegantním, odlehčeném, vpravdě nostalgickém pojetí jazzových standardů. Včetně kompozic George Gershwina nebo Charlese Minguse. Zdaleka však nejde o jediný zdroj repertoáru. K ověřeným melodiím přidal Jiří Slavík i několik autorských kusů, psaných ovšem v tradičním duchu. Navíc se pustil i do úprav naprosto nečekaných. Třeba do vtipného přepracování Vejvodovy Modřanské polky, známější pod názvem Škoda lásky či ve světě Beer Barrel Polka. Jenže ve Slavíkově provedení vůbec nejde o polku… Také další cover-verze bývají zábavné a nečekané, jako v případě irské zlidovělé It’s A Long Way To Tipperary. Občas si trio střihne rozvernou úpravu Love Me Do, dávného hitu Beatles, a jistě dojde na nová překvapení. Výsledkem bývá pohodová a uvolněná nálada v hledišti i na jevišti.

Koncert tria Slavík, Noble &Clarvis proběhne v rámci série Jazz Meets World.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal anebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO