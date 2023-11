Skleněný zvěřinec

Slavná hra amerického autora Tennessee Williamse se Simonou Stašovou v hlavní roli.

S humorem i dojetím a s tou největší upřímností líčí autor život opuštěné matky, která svou láskou a touhou udělat své děti co možná nejšťastnějšími, nadělá v rodině velikou paseku. Tento příběh je o nás, je to zrcadlo nastavené do našich směšných rodinných kotrmelců. Z lásky se totiž udělají ty nejkrásnější i ty nejhorší věci.

Hrají: Simona Stašová, Filip Cíl/Jaromír Nosek, Andrea Daňková/Kamila Trnková, Zdeněk Piškula/Adam Vacula

Autor: Tennessee Williams

Režie a úprava: Vladimír Strnisko