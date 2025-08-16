Vstup umožněn 18:30
Jedna z nejúspěšnějších a nejvlivnějších kapel pop-punku posledních dvaceti let míří zpět do České republiky. SIMPLE PLAN oznámili samostatný koncert v Praze, který se uskuteční 18. října 2026 v O2 universu. Fanoušci se mohou těšit na výjimečný večer plný hitů, energie a nostalgie, které formovaly celou generaci.
SIMPLE PLAN si od svého debutu v roce 2002 vybudovali pověst kapely, jejíž hudba dokáže zasáhnout fanoušky napříč generacemi. Jejich skladby, od „I’d Do Anything“ a „I’m Just A Kid“ až po „Welcome To My Life“, „Shut Up!“ nebo hymnu milionů dětí devadesátek „What’s New Scooby-Doo?“, se staly neoddělitelnou součástí pop-kulturní historie. Díky autentickému přístupu, osobním textům a chytlavým melodiím prodali Simple Plan více než 10 milionů alb, vyprodali haly po celém světě a vystoupili i na událostech, které přesahují rámec běžného koncertního dění — například na Zimních olympijských hrách 2010.
Rok 2025 a 2026 jsou pro kapelu přelomové. SIMPLE PLAN slaví 25 let na scéně, vydávají rozsáhlý dokumentární film pro Amazon Prime Video a absolvují několik světových turné, včetně vyprodaných arénových show s Avril Lavigne a The Offspring. Jejich vlastní headliner tour, Bigger Than You Think!, navazuje na tradici jejich největších turné a přináší vizuálně bohatou, emotivní i energickou show, která sklízí nadšené ohlasy.
Koncert v Praze nabídne průřez celou kariérou — od ikonických singlů a zásadních momentů až po překvapení, která kapela pravidelně zařazuje do setlistu. Zazní tak jak bezčasové hymny dospívání, tak i novější skladby ukazující, že Simple Plan neztratili chuť tvořit a posouvat se dál. Publikum se může těšit také na silnou vizuální produkci a především na atmosféru, kterou dokáže vytvořit jen kapela, jež hraje s absolutním srdcem.
Koncert pořádají agentura Charmenko Czechia a Bestsport, a.s.
Upozornění k ceně vstupenek
K ceně vstupenky je připočítána samostatná částka ve výši 30 Kč, která bude po zákonných odvodech věnována neziskové organizaci Simple Plan Foundation. Příjemcem příspěvku je společnost Charmenko, která zajistí jeho výplatu této organizaci.
Simple Plan Foundation, založená v roce 2005, se zaměřuje na pomoc mladým lidem v nouzi a ukazuje, jak může hudba sloužit jako nástroj k nalezení smyslu a směru v životě. Od svého vzniku nadace darovala více než 3 miliony dolarů na různé charitativní účely v Kanadě a získala řadu prestižních ocenění za svou filantropickou činnost. Díky vašemu příspěvku pomůžete rozvíjet tyto iniciativy i v rámci aktuálního turné.
Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.
Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.
Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.