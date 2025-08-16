Vstup umožněn 18:00
Simonin vánoční stand-up Tichá noc, s nímž vyprodává sály po celém Československu, se v roce 2026 vrátí do Prahy opravdu ve velkém stylu. Fanoušci si ji totiž budou moci užít 13. 12. 2026 v pražském O2 universu, což bude dosud její největší show. To nesmíte zmeškat!
Vánoce, to jsou i tiky v oku, potůčky potu stékající po zádech v obchodech a slavnostní vyvrcholení v podobě žlučníkového záchvatu. Nezoufejte však, máme pro vás lék! Exkluzivní večer plný tematických vtipů o tom, jak drsná může být realita těchto svátků, a také o tom, jak bychom si je všichni přáli prožít. Řekneme si pravdu o Ježíškovi, strašidelné příběhy o nesplněných přáních, přeplněných obchodních domech a o spotřebních úvěrech, které zmizí během vteřiny.
Nejvánočnější stand-up všech dob vás nakazí tou správnou atmosférou! Bohatá výpravná nadílka v podobě fantastické zábavy, kde se spolu se Simonou představí také komici Joe Trendy a Matej Makovický.
Pro nejvěrnější fanoušky je připraven balíček VIP Platinum včetně Meet & Greet, který umožní fanouškům zažít akci v pražském O2 universu 13. 12. 2026 nezapomenutelným způsobem.
Balíček VIP Platinum včetně Meet & Greet v ceně 1 990 Kč obsahuje:
• Exkluzivní místo v prvních řadách před pódiem
• Setkání a focení se Simonou před začátkem vystoupení*
• Přednostní VIP vstup vchodem č. 1 a 2 do O2 universa umožněn od 17:30
*Prosíme o včasný příchod na VIP vstup č. 1 nebo 2 v 17:30. Na pozdější příchody nebude brán zřetel.
Vystoupení začíná nejdříve v 19:00.
A nezapomínejte, že na Vánoce není nikdy příliš brzy!
Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.
Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.
Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.