Hudební koncerty

SIMONA

O2 universum, Sál A Českomoravská 2345/17, Praha (mapa)

Neděle 13. 12. 2026 Začátek akce v 19:00

Vstup umožněn 18:00

Simonin vánoční stand-up Tichá noc, s nímž vyprodává sály po celém Československu, se v roce 2026 vrátí do Prahy opravdu ve velkém stylu. Fanoušci si ji totiž budou moci užít 13. 12. 2026 v pražském O2 universu, což bude dosud její největší show. To nesmíte zmeškat!

Vánoce, to jsou i tiky v oku, potůčky potu stékající po zádech v obchodech a slavnostní vyvrcholení v podobě žlučníkového záchvatu. Nezoufejte však, máme pro vás lék! Exkluzivní večer plný tematických vtipů o tom, jak drsná může být realita těchto svátků, a také o tom, jak bychom si je všichni přáli prožít. Řekneme si pravdu o Ježíškovi, strašidelné příběhy o nesplněných přáních, přeplněných obchodních domech a o spotřebních úvěrech, které zmizí během vteřiny.

Nejvánočnější stand-up všech dob vás nakazí tou správnou atmosférou! Bohatá výpravná nadílka v podobě fantastické zábavy, kde se spolu se Simonou představí také komici Joe Trendy a Matej Makovický.

Pro nejvěrnější fanoušky je připraven balíček VIP Platinum včetně Meet & Greet, který umožní fanouškům zažít akci v pražském O2 universu 13. 12. 2026 nezapomenutelným způsobem.


Balíček VIP Platinum včetně Meet & Greet v ceně 1 990 Kč obsahuje:
• Exkluzivní místo v prvních řadách před pódiem
• Setkání a focení se Simonou před začátkem vystoupení*
• Přednostní VIP vstup vchodem č. 1 a 2 do O2 universa umožněn od 17:30

*Prosíme o včasný příchod na VIP vstup č. 1 nebo 2 v 17:30. Na pozdější příchody nebude brán zřetel.

Vystoupení začíná nejdříve v 19:00.

A nezapomínejte, že na Vánoce není nikdy příliš brzy!

Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

Kde se koná akce?

O2 universum, Sál A, Českomoravská 2345/17, Praha

1

  • Co je iDNES Premium?

    Jediné předplatné díky kterému získáte přístup k prémiovému obsahu 3 zpravodajských webů iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz. A navíc exkluzivní výhody u našich partnerů.

  • Jak mohu uhradit platbu za předplatné?

    Předplatné můžete uhradit platební kartou či online bankovním převodem.

  • Jak se mohu účastnit předprodeje vstupenek?

    Stačí kliknout na tlačítko v článku o přednostním prodeji. Otevře se Vám okno u partnera Ticketportal a můžete automaticky v přednostním prodeji nakupovat. Po výběru místa se Vaše lístky objeví v košíku. Zde už si vybíráte způsob doručení vstupenky a zaplacení. Digitální vstupenka Vám dorazí na e-mailovou adresu, kterou používáte pro svůj iDNES účet. V případě jakýchkoli problémů s nákupem napište na help@ticketportal.cz.

  • Když si hlídám koncert přes Hlídací kočku, za jak dlouho dostanu vědět o přednostním nákupu?

    Pokud si hlídáte konkrétní přednostní nákup, dostanete vědět zhruba do 10 minut před startem prodeje. Pokud si hlídáte interpreta nebo kapelu, o přednostním nákupu se dozvíte hnedka s jeho oznámením a pak i s prodejem.

  • Jak se stát členem?

    Pokud ještě nemáte vytvořen uživatelský účet, pokračujte jeho vytvořením a aktivací služby ZDE. Pokud už iDNES účet máte, stačí se přihlásit do svého profilu. Tam už na vás bude čekat možnost aktivovat si iDNES Premium. Přihlásit se.

  • Kolik stojí předplatné iDNES Premium?

    Nabízíme 3 tarify. Měsíční, roční a dvouleté předplatné. Při zakoupení ročního tarifu získáte 2 měsíce zdarma. Při zakoupení dvouletého tarifu získáte 5 měsíců zdarma. Aktuální ceny najdete vždy v našem ceníku.

  • Co dělat, když mi v přednostním prodeji z jakéhokoli důvodu neprojde platba?

    V tom případě se již nedostanete do nákupu znovu přes zlaté tlačítko, protože systém bude hlásit, že jste vstupenky již nakoupili. Jděte ale na www.ticketportal.cz. Tam budete přihlášení pod stejným e-mailem, do kterým máte účet na iDNES Premium. Dále na stránce otevřete Můj účet a dále Moje objednávky. Nedokončený nákup vstupenek uvidíte zde a můžete platbu úspěšně dokončit.

  • Kde si stáhnu e-vstupenky, když už je to dlouho od nákupu?

    Přihlaste se na www.ticketportal.cz pomocí stejného e-mailu, který používáte na iDNES Premium (pokud nemáte heslo, nechte si ho na ten e-mail vygenerovat). Po přihlášení jděte do Můj účet a dále Moje objednávky. Svůj nákup zde najdete a můžete si stáhnout e-vstupenky.

