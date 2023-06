Sickick – Mind Games Tour

Bohužel z nepředvídaných okolností se KONCERT SICKICK v plánovaném termínu 30.06.2023 v Retro Music Hall v Praze neuskuteční a bude PŘESUNUT na nový termín. Čas a místo konání bude včas oznámeno.



Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není třeba je vyměňovat.

CZ

S více než 10 miliony aktivních sledujících převzal SICKICK remixový průmysl. Je to jak DJ, tak talentovaný nahrávací umělec. Jeho jedinečný pohled na aktuální hudbu ve spojení s klasickými hity vytváří atmosférický sluchový zážitek jako žádný jiný.

Jeho ikonická maska představuje myšlenku překonat strach a zajistit, aby to fungovalo pro vás. Povzbuzuje své fanoušky, známé jako Sickick Army, aby šli za svými sny a čelili svým obavám. SICKICK má nakažlivou energii jako nikdo jiný.

ENG

With over 10 million active followers, SICKICK has taken over the remix industry. He is both a DJ and a talented recording artist. His unique take on current music blended with classic hits creates an atmospheric auditory experience like no other.

His iconic mask represents the idea of overcoming fear and making it work for you. He encourages his fans, known as the Sickick Army, to pursue their dreams and face their fears. SICKICK has infectious energy like no other.