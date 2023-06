SCORPIONS

ROCK BELIEVER TOUR 2023

SCOPRIONS SE OPĚT PŘEDSTAVÍ ČESKÝM FANOUŠKŮM, TENTOKRÁT V BRNĚNSKÉ WINNING GROUP ARENĚ V RÁMCI SVÉHO ÚSPĚŠNÉHO ROCK BELIEVER TOUR!

Otevření vchodů: 18:00

Thundermother: 19:40

Scorpions: 20:50

Scorpions s jejich Rock Believer Tour pokračují i v roce 2023 a opět se vrací do České republiky. V příštím roce vystoupí v brněnské Winning Group Areně a znovu předvedou skvělou show, kterou mohli fanoušci vidět na letošním koncertě v Praze.

SCORPIONS jsou německou rockovou kapelou číslo jedna a jednou z nejvýznamnějších rockových kapel posledních desetiletí. Do dnešního dne SCORPIONS prodali více než 120 milionů desek, odehráli přes 5000 koncertů a vytvořili nadčasovou klasiku se svým legendárním singlem "Wind Of Change", který ovládl hitparády po celém světě. Následovalo nespočet ocenění, hvězda na hollywoodském Rockovém chodníku slávy a další hity jako "Rock You Like A Hurricane", "Still Loving You" a mnoho dalších. Jejich předchozí úspěchy působivě podtrhují vliv, který SCORPIONS v rockovém světě mají. Nové album "Rock Believer" vyšlo 11. února 2022.

Kapela přijíždí zpět do Brna ve složení Klaus Meine (zpěv), Matthias Jabs (kytara), Rudolf Schenker (kytara), Mikkey Dee (bicí), Pawel Maciwoda (bassová kytara).

THUNDERMOTHER patří k nejrychleji rostoucím a nejzajímavějším kapelám současné heavy rockové scény. Lze si být jistý, že se pro pódia narodily, ale jejich nové album Black And Gold, které vyšlo letos v létě u AFM Records, ukázalo, že ženská rocková špička dvojnásobně překonává všechna očekávání. Deska bere své posluchače na divokou, vysokonapěťovou a silnou jízdu do špinavého, ale chytlavého rock'n'rollového zvuku, kterým je charismatická kapela známá a milovaná: Vytváří nakažlivé party rockové písně s neodolatelným feelgood apelem!

---

Slevy: NE