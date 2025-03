SCOOTER na RAVE Festivalu

Vstup umožněn 17:30





Scooter se po téměř 7 letech vrací do Prahy! Už v říjnu roztančí O2 arenu

Praha se může těšit na jedinečný taneční zážitek! Ikonická německá kapela Scooter, která už více než 30 let vládne světové taneční scéně, přiveze letos 25. října 2025 svou energickou show do O2 areny v rámci Rave Festivalu. Na stage je doplní Neptunica (DE), Basslicker, Michael C, Michal Kavalčík a Mejsi.

Scooter vznikli v roce 1993, kdy se frontman H.P. Baxxter (vlastním jménem Hans Peter Geerdes) spolu s hudebníkem Rickem J. Jordanem a manažerem Jensem Thelem rozhodli proměnit remixovou skupinu Loop v ambiciózní hudební projekt. Kapela spojila prvky happy hardcore a hard trance, přidala vizuálně strhující pódiovou show a postavila ji na nezaměnitelném charismatu H.P. Baxxtera.

První velký hit Hyper Hyper odstartoval sérii ikonických skladeb, mezi které patří Move Your Ass!, Friends, Endless Summer nebo How Much Is The Fish?. Dále následovaly megahity Nessaja, Maria (I Like It Loud) nebo The Logical Song. S 23 singly v německé Top 10 se Scooter řadí mezi nejúspěšnější interprety Německa po boku jmen jako Kraftwerk, Rammstein nebo Scorpions.

„Scooter a jejich show jsou synonymem pro nezastavitelnou energii, strhující vizuální efekty a nadupaný zvuk. Za svou kariéru odehráli tisíce koncertů po celém světě, získali desítky zlatých a platinových desek a prodali přes 30 milionů nosičů. Fanoušci se můžou těšit na velkolepou pódiovou show nabitou efekty, ale hlavně na pořádnou nálož nezapomenutelných hitů!“ říká CEO MR Production Jiří Pikrt.



Pro největší fanoušky je připraven balíček VIP Experience, který umožní fanouškům zažít Rave festival v pražské O2 areně 25. 10. 2025 nezapomenutelným způsobem.

Balíček VIP Experience v ceně 7 990 Kč obsahuje:

• Exkluzivní místo v sektoru Golden Circle

• Prohlídka zázemí v rámci backstage před akcí*

• Catering pro VIP (alkoholické a nealkoholické nápoje, studený bufet s obsluhou v backstage)

• Scooter Merchandise

• VIP vstup vchodem č. 31 do O2 areny umožněn od 17:00

* Prosíme o včasný příchod na VIP vstup č. 31 v 17:00. Na pozdější příchody nebude brán zřetel.

Akce začíná nejdříve v 19:00.





