„A oni jsou svatí, neboť jsou spravedlivými mezi lidmi.“ Site specific multižánrové představení v prostorách Kláštera Svaté Anežky na Františku propojuje starobylé prostředí kláštera, nový cirkus, autorskou hudbu, zpěv a živé vyprávění do jednoho celku, který se moderním způsobem dotýká tématu svatosti a přináší divákovi magický zážitek.

Akce vhodná pro děti od 6 let. ( Děti do 6 let vstup zdarma )

Délka představení: 60 minut

Bezbariérový přístup: ANO