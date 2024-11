Vstup umožněn 18:00

Ta pravá vánoční komedie, kterou všichni milujeme. Zažijte svůj oblíbený film jako nikdy předtím! Sám doma in concert míří poprvé do České republiky! Připravte se na jedinečný zážitek. Promítání filmu s českým dabingem a ikonickou hudbou jednoho z nejslavnějších skladatelů všech dob Johna Williamse, a to naživo v podání velkého symfonického orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. V hlavní roli se představí Macaulay Culkin jako Kevin McCallister, osmiletý chlapec, který se ocitne v domě úplně sám poté, co ho jeho rodina shodou nešťastných náhod zapomene vzít s sebou na dovolenou a on musí ubránit svůj domov před dvěma nešikovnými zloději.



Sledovat příběh malého Kevina a jeho boj s Mokrými bandity bude tentokrát jiné! Čeká vás večer plný nezapomenutelných momentů a kultovních scén, které si budete moci vychutnat na velkém filmovém plátně. Každý dramatický i vtipný moment ožije díky hudebnímu doprovodu, který zajistí 150 profesionálních muzikantů na pódiu. Živá hudba vás vtáhne do děje a dodá celému příběhu úžasnou hloubku a zcela nový rozměr.



„Jsem nadšená, že právě my můžeme českému publiku dopřát tento exkluzivní zážitek,“ říká Lenka Dandová, ředitelka Prague Pop Symphonics. „Po celém světě je Sám doma jedním z nejvyhledávanějších projektů „in concert“ a diváci ho milují! V průběhu vánočního období plní nejprestižnější koncertní sály a interpretují ho významné orchestry a sbory. Překvapuje mě, že ještě nikdo nepřivezl Kevina k nám do Čech. Naše produkce si ale zakládá na originalitě. Chceme divákům zprostředkovávat jedinečné zážitky, takže si toto prvenství náležitě užíváme,“ dodává s úsměvem.



„Věříme v obrovskou popularitu filmu Sám doma napříč generacemi, i proto jsme vsadili právě na tento titul. Je to vtipná vánoční klasika, která přináší zábavu pro celou rodinu. Film budeme promítat s původním českým dabingem, takže si ho budou moci užít diváci skutečně všech věkových kategorií. Jsme přesvědčeni, že právě tento zážitek se stane vrcholem vánočních svátků,“ říká produkční Lukáš Cach.



V roce 2025 slaví Sám doma pětatřicáté výročí od své premiéry. Po celém světě se při té příležitosti chystají desítky provedení filmu „live in concert“ a Česko u těchto oslav nebude chybět. Produkce orchestru Prague Pop Symphonics jako první přináší Sám doma in concert a zprostředkuje tak českému publiku exkluzivní zážitek, který se stane vrcholem Vánoc.



Upozornění: Vzhledem k povaze akce a požadavkům držitele práv není možné po začátku akce (spuštění promítání filmu) vpustit pozdě příchozí diváky do sálu. Je proto nutné naplánovat příchod na akci s dostatečným časovým předstihem. Vpuštění pozdě příchozích diváků do sálu bude možné až v přestávce, tedy v polovině filmu.



© 1990 Twentieth Century Fox

