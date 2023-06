Komedie o tom, jak snadno spadnout do manželské krize a jak těžko z ní ven. Gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. A to za přispění dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást a jen zírá, co se kolem něj děje.

Obsazení

Petr Nárožný, Naďa Konvalinková, Týna Průchová / Karolína Vágnerová, Zuzana Slavíková / Dagmar Novotná, Martin Zahálka / Pavel Kikinčuk, Antonín Procházka / Viktor Limr / Antonín Procházka ml., Vilém Dubnička