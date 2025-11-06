ROMÁN PRO ŽENY (Michal Viewegh, Jakub Vašek)

JAKUB VAŠEK: ROMÁN PRO ŽENY
Autor knižní předlohy Michal Viewegh
Divadelní adaptace a režie Jakub Vašek
Hudba Peter Gábor ml.
Kostýmy Tereza Pobudová
Scénografie Václav Kubíček
Hrají
Laura Anna Randárová
Oliver Martin Kraus
Jana Ivana Jirešová
Ingrid, Bludička a další postavy Jessica Bechyňová
Žemla, Číšník a další postavy Gustav Řezníček / Bronislav Kotiš
Rickie, Jeff, Robert, On a další postavy Jakub Vašek
Divadelní adaptace knižního bestselleru nejčtenějšího českého spisovatele Michala Viewegha
Hlavní hrdinka Laura je jedináček žijící se svojí matkou. Jednoho dne přivede domů muže, představí ho své matce, ovšem její matka tohoto muže už dávno zná. Nastává spousta vtipných a zajímavých dialogů o lidském osudu.
Komedie nahlížející na každodenní trable milostných příběhů byla i úspěšně zfilmována.
Premiéra: 05.02.2024, Divadlo Na Fidlovačce
Délka představení 2 hodiny 20 minut včetně přestávky
Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets/mobileTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.
Další info:
slevy NE / bezbariérový přístup NEUVEDENO