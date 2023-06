Vstup umožněn 18:30

Roger Waters z legendárních Pink Floyd se vrací do Prahy se svým prvním rozlučkovým tour „This Is Not A Drill“. Nejznámější písně a úchvatná audiovizuální show je zárukou nevšedního zážitku!

Roger Waters od roku 1999 neúnavně koncertuje, v Praze vystoupil s koncertním provedením alb The Dark Side of the Moon i The Wall. Jeho vystoupení jsou vždy zážitkem pro uši i oči, hudba je vždy doprovázena působivými klipy a různými světelnými efekty.

Jeho nadcházející turné "THIS IS NOT A DRILL TOUR 2023" bude štědře brát i z tvorby Pink Floyd. Možná je to poslední příležitost si naživo vyslechnout a prožít hudbu hudební legendy, která se již nikdy nezopakuje.

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

