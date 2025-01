RODINNÁ ZÁBAVA NA MAXIMUM - HALÓ, TADY MATÝSEK

Zdenek Polach v roce 2018 vyhrál s Matýskem Zlatého "bzučáka" v soutěži Československo má talent. Jedná se o neuvěřitelně vtipné a vynalézavé představení, které si užijí děti i rodiče.

Zdenkův YouTube kanál youtube.com/@ZdenekPolach denně navštíví kolem 15 000 diváků. Zdeňka s Matýskem jste mohli vidět a slyšet na ČT 1, TV PRIMA, Československo má talent, SHOW JANA KRAUSE, DVTV, FACE TO FACE , TV Nova, Blízká setkaní na Českém rozhlase atd….

Délka představení je 60 minut, po představení se koná autogramiáda a zdarma foceni s Matýskem. Kdo přinese obrázek Matýska , dostane také zdarma plakát s podpisem.

Milujeme dětský smích a co vy?



Další info:

sleva 50% pro držitele průkazu ZTP/P / bezbariérový přístup NEUVEDENO / každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku, bez ohledu na věk

