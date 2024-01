Máte rádi klasiku? Pak si určitě nenechte ujít "Rockové Vánoce na Barče"!

ALEŠ BRICHTA PROJECT, němečtí AXXIS + překvapení!

"Rockové Vánoce na Barče", tento rok plánované na 16. prosince, jsou již desítky let velkým vánočním mejdanem zpěváka Aleše Brichty. Letos budou mít na programu opravdovou klasiku v pořadí: Aleš Brichta Project, Axxis a speciální set představí jedinečná kapela, která bude oznámena v průběhu roku!

"Barča" se tak opět vrací ke kořenům, kdy koncem 80. let byl "Kulturní dům Barikádníků na Praze 10" opravdovou baštou rocku v tehdejším Československu.

Výběr kapel pro letošní večírek rozhodně není náhodný:

AXXIS oslaví 35. výročí kapely v KD Barikádníků v rámci Rockových Vánoc 2024!!!!

Dne 16 prosince 2024 odehrají AXXIS svůj jubilejní koncert v Praze u příležitosti 35. výročí založení kapely. Vystoupí jako zvláštní host seskupení Aleš Brichta Project.

Na léto 2024 je také plánováno vydání nového, zatím nepojmenovaného dlouhohrajícího alba.

"Naši fanoušci museli dlouho čekat, ale myslíme si, že načasování vydání v souvislosti s výročím kapely je skvělé," uvádí Bernhard Weiß, zpěvák kapely.

Hudební kořeny skupiny leží v tradičním heavy rocku 70. a 80. let. Weißův unikátní vokální styl je další charakteristikou značkou skupiny.

Jsou jednou z německých rockových kapel, které mají i po více než třech desetiletích existence stále co říct - dnes možná ještě více než kdy jindy.

Před více než 30 lety se AXXIS zapsali do hudební historie svým debutem "Kingdom of the Night". Dodnes je toto album jedním z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších německých hard rockových alb vůbec. Za více než třicetiletou historií AXXIS zažili a přežili nejednu změnu na hudebním trhu a prezentovali se jako proměnliví a autentičtí zároveň.

Klávesista Harry Oellers: "Těšíme se na skvělý koncertní zážitek. Česká republika je pro nás hodně důležitá. Odehráli jsme u vás bezpočet koncertů, festivalů jako Masters of Rock ale i společné turné se skupinou CITRON.”

https://www.axxis.de

https://www.facebook.com/axxis

Kapela XY - překvapení, které rozhodně bude stát za to!

Název kapely bude oznámen v průběhu roku.

Aleš Brichta Project

… mejdan tradičně uzavře. Zazní nejvýraznější hity, ale určitě nebudou chybět ani slavné skladby, které duněly Barčou už před více než třiceti lety…

https://www.brichta.cz/

Akce začíná již v 18 hodin, cena vstupenek na místě 650.-Kč, v předprodeji 550,-Kč!

Neváhejte, Barča není nafukovací!

Vstupné: 550 Kč (předprodej) / 650 Kč (v den konání a na místě)

Speciální vstupenka pro 4 osoby jen za 1999 Kč (jen předprodej)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

koncert na stání / slevy NE / vstupenka ZTP/P umožňuje společný vstup dvou návštěvníků - držitele průkazu ZTP/P a jedné osoby jako doprovod / bezbariérový přístup ANO