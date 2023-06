RockOpera v Ostravě - FRANKENSTEIN

Trója s Frankensteinem v Gongu: RockOpera přiveze do Ostravy další velké příběhy a metal

RockOpera Praha se vrátí do Ostravy. Naposledy tam vystoupila letos s operami Antigona a Vymítač. Představení v aule Gong sklidila ze strany diváků tak nadšené ohlasy, že už nyní je jisté, že divadlo na místo zamíří zase další rok. 15. března 2024 tam odehraje hororového Frankensteina a 16. března velkolepou antickou Tróju.

Ostravští fanoušci se tedy mohou opět těšit na známé tváře souboru. Vystoupí například Žántí, Viktor Dyk, Jan Tláskal, Daniela Langrová, Kamil Střihavka nebo Jiří Zonyga. „V Ostravě hrajeme moc rádi. Je to metalové město se spoustou opravdových milovníků tvrdé hudby. V roce 2024 jim nabídneme další tituly, s nimiž jsme u nich ještě nevystupovali,“ říká výkonná ředitelka, libretistka a zpěvačka Pavla Forest.

Frankenstein je adaptace slavného románu Mary Shelleyové, který vypráví o ohyzdném monstru s lidskými city.

„Diváci mohou čekat temnotu, napětí i lásku a silné city. Trója zase nabídne návrat do časů antických bohů a válek o krásnou Helenu. Návštěvníci mohou opět očekávat souboj vypočítavé touhy po moci s lidskými emocemi. V obou případech mohou navíc počítat s obrovskou porcí rockové a metalové muziky v podání špičkové živé kapely a velkých hlasů tuzemské scény,“ uzavírá Forest.