RIDDIKULUS!

Neautorizovaný Potterovský zážitek

Vyleštěte si své bezové hůlky a oprašte si kulaté brýle, vracíme se zpátky do Bradavic! Společně s návratem temného pána přichází nezapomenutelné trio mladých kouzelníků, připraveno se znovu naučit levitovat s brkem, nebo vykouzlit své patrony. Talentovaní umělci vás přesvědčí, že se jim neplecha podařila. Kouzlem herectví vtlačí všech sedm knih do jednoho kouzelnicko-divadelního zážitku.

Ministerstvo kouzel slibuje, že každý běžný mudla v ději pozná ikonické postavy a nezapomenutelné pasáže z příběhu chlapce, který přežil. Toto přespekulované, sem tam drsné, ale hlavně komediální představení utkví v paměti víc než jizva na čele samotného Harryho.

Ochutnali byste lektvar od barmana Snapea? Chtěli byste zjistit, jaké diss tracky píše rapové duo Bellatrix a Umbridgeová? Na kolik korun odhadujete, že si profesor Quirrell cení svou důstojnost? Toužíte do rodinného receptáře přidat i recept na Temného pána? A hlavně souhlasíte s tím, že neznalost Harryho Pottera by měla být hrdelním zločinem? Přichází jedinečné divadelní představení pro všechny, jež milují kultový kouzelnický příběh a nebojí se z něj utahovat!

Přeměny známého příběhu se chopili mladí divadelní stíhači a kulturní platforma OZ Artefakt, jež nabízí příležitosti studentům, absolventům múzických umění a čerstvým talentům.



Pozor! Představení není vhodné pro diváky do 15 let!



Režie Pavol Viecha

Text Pavol Viecha, Martin Krč

Dramaturgie Martin Krč

Scéna, kostýmy Dorota Volfová

Hudba Andrej Majerčík

Produkce Zuzka Lobotková

Hrají

Katarína Gurová, Peter Pavlík a Kristóf Melecsky



Další info:

slevy NE / každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku / bezbariérový přístup NEUVEDENO