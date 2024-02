RICHIE KOTZEN - VOLTBEAT - MILOŠ DODO DOLEŽAL…

Amfiteátr Loket: 50°11'18.142"N, 12°45'12.109"E

sledujte LÉTO POD HRADEM LOKET!

RICHIE KOTZEN ⚡️ VOLTBEAT ⚡️ MILOŠ DODO DOLEŽAL ⚡️ STRANGE SOCIETY

Richie Kotzen

Americký kytarista, zpěvák a skladatel (narozen 3. února 1970). Jako sólový umělec má Kotzen na svém kontě více než 20 vydaných alb. V letech 1991 až 1993 byl členem glammetalové skupiny Poison, v letech 1999 až 2002 působil v řadách Mr. Big a od roku 2012 je frontmanem kapely The Winery Dogs. V roce 2020 začal spolupracovat s Adrianem Smithem, kytaristou Iron Maiden, a výsledky jejich jammování jsou alba Smith/Kotzen (2021) a Better Days ...And Nights (2022). Kotzen popsal svůj kytarový styl jako směs rocku, blues, heavy metalu, jazzu, fusion a soulové hudby. Jako své hlavní hudební vzory uvádí Jimiho Hendrixe, Stevieho Raye Vaughana, Eddieho Van Halena, Jasona Beckera (který produkoval jeho první album), Allana Holdswortha a mnoho dalších hráčů jazz a fusion. Kotzen se zhruba v roce 2007 rozhodl přestat používat kytarová trsátka a od té doby hraje výhradně prsty.

Voltbeat

Dokonalý kytarový zvuk, hluboké basy, mohutný zvuk bicích a pronikavý hlas - to je VOLTBEAT, nejúspěšnější evropská tribute kapela Volbeat. S jejich crossoverem heavy metalu, rock 'n' rollu, punk rocku, country a blues se tyto styly spojují do jedinečné formy. Němečtí Voltbeat si dali za své poslání přenést energickou show svých dánských idolů z pódia k publiku s autentickým živým zvukem. Fanoušci originálu si přijdou na své. Show Voltbeat se publiku v ČR představí vůbec poprvé!

Miloš Dodo Doležal

Česká kytarová legenda...

Strange Society

Plzeňská heavyrocková kapela...

ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

15:00 otevření amfiteátru

16:00-16:45 Strange Society

17:00-18:30 Miloš Dodo Doležal

19:15-20:45 Voltbeat (DE)

21:30-23:00 Richie Kotzen (USA)

VSTUPNÉ: 790Kč (předprodej) / 890 Kč (v den konání a na místě)

Speciální vstupenka FO/U/R FRIENDS pro 4 osoby za 2.796 Kč (jen předprodej)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets / mobileTickets!!

Další info:

volné sezení a stání / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz / doprovod ZTP/P za plnou cenu