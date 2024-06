Richard Müller: 40 let na scéně - Vánoční tour

Richard Müller v letošním roce oslavuje neuvěřitelných 40 let na hudební scéně. Pojďme to společně s ním a jeho kapelou oslavit! A jak lépe toto jubileum oslavit než koncertem, na kterém uslyšíte jeho nesmrtelné hity, které se zaryly do srdcí několika generacím fanoušků. Nebudou samozřejmě chybět ale ani novější písně, protože tvůrčí aktivita Richarda Müllera ani po 40 letech neutichá.

Vstupenky můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets, k dispozici jsou i prodejní místa Ticketportal.

Další info:

slevy NE / děti do věku 5 let včetně zdarma bez nároku na vlastní sedadlo / bezbariérový přístup ANO, Přízemí / vstupenka "ZTP/P" umožňuje společný vstup dvou návštěvníků - držitele průkazu ZTP/P a jedné osoby jako doprovod (obvykle standardní sedadlo + přístavek)