Irsko na dosah. Do Česka přijíždí show Rhythm of the Dance, která oživuje tradiční irský tanec a keltskou hudbu v podání těch nejlepších tanečníků a muzikantů.

Skupina Rhythm of The Dance pořádá světové turné na oslavu 25. výročí svého založení a v České republice se představí vůbec poprvé. Představení plné skvělých hudebníků, kteří hrají LIVE na pódiu, hvězdných vokalistů a stepařských mistrů světa přináší zcela strhující zážitek. Show pulzuje v rytmu světových stepařských šampionů, živé kapely a nádherné choreografie. Jejich show si vysloužila standing ovation více než 7 milionů nadšených diváků v 50 zemích světa.

Nabitý program zve diváky na cestu irskou historií od starověku plného legend a mýtů, až po moderní, městské Irsko pulsující životem a mladými talenty. Bohatá jevištní technika ještě umocňuje až magickou atmosféru celého představení. Nejnovější produkce Rhythm of The Dance vychází z kořenů irského tance Sean-Nós, což znamená starý původní taneční a hudební styl, až po moderní formy tance i hudby, které známe dnes.

Rhythm of the Dance v Česku představí tradičně zakořeněnou autentickou irskou kulturu, tanec a hudbu, a to vše LIVE ve strhujícím rytmu rychlých stepařských kroků.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / Vstupenka do sektoru "ZTP/P" platí vždy pro dvě osoby, tj. pro vozíčkáře či držitele průkazu ZTP/P a pro jednu osobu jako doprovod / každý jiný návštěvník musí mít vlastní vstupenku

ZTP/P Brno: Vstup na plochu je technickým zázemím za asistence pořadatele od ulice B. Němcové. Toaleta pro imobilní návštěvníky je dostupná pouze z Plochy.

