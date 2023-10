Ray Wilson & Band: Genesis Classic ⭐ Michal Prokop & Framus Five ⭐️ Kalandr a revival band

Ray Wilson, hlas Stiltskin a Genesis, se vrací na západ Čech...

Ray Wilson je uznáván jako jeden z nejlepších britských vokalistů podle časopisu Classic Rock Magazine. V hudebním světě je proslulý jako výjimečný zpěvák a skladatel. Je to charismatická osobnost a jeho přítomnost na jevišti přináší neopakovatelný zážitek. V letech 1996 - 1998 zastával místo zpěváka ve skupině Genesis, kde nahradil umikrofonu dlouholetého člena Phila Collinse. Se skupinou Genesis vydal album Calling All Stations (1997).

Úžasný koncertní program Genesis Classic odehrál Ray Wilson s doprovodnou skupinou v roce 2014 a 2020 v Amfiteátru Loket, v roce 2015 se zastavil i v karlovarském Liďáku...

Hosty koncertu jsou Michal Prokop & Framus Five a Kalandr a revival Band.

ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

16:00 otevření areálu

17:00-18:00 Kalandr a revival band

18:30-20:00 Michal Prokop & Framus Five

20:30-22:00 Ray Wilson & Band

FB: https://www.facebook.com/events/1262223371153575/

VSTUPNÉ: 650 Kč (startovací cena - Omezený počet jen 200 ks!!!) / 750 Kč (předprodej) / 800 Kč (v den konání a na místě)

Speciální vstupenka FO/U/R FRIENDS pro 4 osoby za 2.760 Kč (jen předprodej)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - eTickets / mobileTickets!!

Další info:

koncert na stání / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu