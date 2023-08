RADIM SCHWAB - VÁNOČNÍ SEN 2023

Nezapomenutelný vánoční koncert Radima Schwaba. Tento talentovaný umělec, známý jako představitel hlavní role FANTOMA OPERY, Dona Giovanniho a Robinsona Crusoe, vás uchvátí svým magickým projevem a nádherným hlasem. Na koncertě uslyšíte oblíbené vánoční písně z Radimova repertoáru, jako jsou Mně sílu dáš, Hallelujah, netradiční verzi písně Rolničky nebo nesmrtelný tradicionál Už z hor zní zvon. Dále Pohádku o Vánocích z alba GRAZIOSO, The Music of The Night z Fantoma opery a další. Těšit se můžete i na balady z jeho nově připravovaného alba a SEMAFORSKÉ písně, jako jsou Pramínek vlasů, Na okně seděla kočka, Marnivá sestřenice, Babeta a další.

Přijďte si užít vánoční atmosféru, zastavit se na chvíli ve shonu předvánočního období a nechte se naladit na správnou vlnu svátečních dnů.

Více informací na: www.radimschwab.cz, Instagram: radim_schwab, Facebook: schwab.radim