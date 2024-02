Punk Day - E!E / VISION DAYS / !V.V.Ú.

Punkoví veteráni E!E

rozpoutají bouři s každým riffem a slovem. Jejich hudba, ovlivněná legendami jako The Clash a Sex Pistols, je manifestem proti všednosti, kritikou společnosti a oslavou svobody. S energií, která přetrvává dekády, přinášejí E!E na scénu autentický punk-rock plný sarkasmu a nezkrotného ducha.

Vision Days

jsou synonymem pro dynamický punk s ostrými melodiemi a texty, které vybízejí k přemýšlení. Své poselství zasazují do chytlavých skladeb, které zůstávají v hlavě a srdci. Jejich vystoupení jsou explozí energie, kde každá píseň je revolucí.

!V.V.Ú.

je kapela, která překračuje hranice tradičního punku, kombinuje tvrdé kytarové riffy s ostrými, provokativními texty. Jsou hlasem generace, která odmítá mlčet, s hudbou, jež je stejně silná a nekompromisní jako jejich poselství. Každé jejich vystoupení je nepředvídatelným dobrodružstvím plným vášně a autenticity.

Tyto legendy vystoupí v idylickém prostředí Letního parketu Na Sladovce v Benešově u Prahy, a to 14. června 2024.



Časový plán (rámcový)

16:00 otevření areálu

17:30 !V.V.Ú.

19:00 E!E

20:30 Vision Days

Více na: https://nasladovce.cz/

Vstupné: 290 Kč (předprodej) / 350 Kč (v den konání a na místě)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

volné sezení a stání / děti do výšky postavy 140 cm zdarma bez vstupenky, pozor! v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou / jiné slevy NE / bezbariérový přístup ANO