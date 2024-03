PRIME ORCHESTRA - DANCE SYMPHONY 80s-90s

Klasická taneční hudba v podání moderního symfonického orchestru!

Neuvěřitelná, zcela nová hudební show!

DANCE SYMPHONY 80s-90s - legendární taneční hity ХХ století v originální symfonické interpretaci od zakladatelů žánru SYMPHO SHOW - PRIME ORCHESTRA!

Hvězdy 80. let -ABBA, MICHAEL JACKSON, MADONNA, PET SHOP BOYS, GLORIA GAYNOR, BEE GEES, ale i legendy 90. let - BACKSTREET BOYS, ACE OF BASE, 2 UNLIMITED, HADDAWAY, BOMFUNK MCs, THE PRODIGY etc. - to je klasika taneční a popové hudby. Melodie a písně, které milují miliony lidí a které se staly symboly několika epoch, budou naplněny jasnými symfonickými barvami a silou moderního orchestru, který vdechl slavným hitům nový život. Obklopena světelnou show, videoplátny, speciálními efekty a vlnou silného, kvalitního zvuku, DANCE SYMPHONY 80.-90. let v podání PRIME ORCHESTRA zaručuje divákům příval emocí, živých dojmů, drajvu a pozitivní energie!

Fenomén PRIME ORCHESTRA vtrhl do hudebního a koncertního prostoru na vlně kvalitativně nové hudby v roce 2014. Inovativní crossoverový orchestr si vytvořil mezeru a okamžitě se stal lídrem koncertních programů Sympho Show. Složení moderního orchestru má daleko ke klasice: hybná kapela, pobuřující vokalisté, sbor, smyčce, dechy, bicí skupiny a samozřejmě mistr zvukových efektů - DJ, celkem 35 lidí na pódiu. Taneční hity obohacené o živý orchestrální zvuk se překvapivě proměňují, znějí nově, epicky a získávají zvláštní kouzlo. Oblíbená hudba a skvělé vystoupení zanechají v divácích příjemné a radostné vzpomínky na dlouhou dobu!

V roce 2024 oslaví PRIME ORCHESTRA 10. výročí. Výsledkem aktivní práce je více než 20 programů a tisíce koncertů, plné sály po celém evropském kontinentu i mimo něj.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

slevy NE / bezbariérový přístup ANO