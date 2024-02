PRAŽSKÝ VÝBĚR, host Pumpa

PRAŽSKÝ VÝBĚR

Koncert kultovní kapely Pražský výběr. Skupina vystoupí v původním složení v čele s Michaelem Kocábem, Michalem Pavlíčkem, Vilémem Čokem, Klaudiem Kryšpínem, Jiřím Hrubešem a již stálým hostem DJ Roxtarem. Zazní průřez skladeb z alb Straka v hrsti, Výběr a Běr a také skladby v novějších úpravách.

Speciálním hostem Pražského výběru je kapela Pumpa.

Pražský výběr - česká rocková skupina založená v roce 1976 klávesistou a zpěvákem Michaelem Kocábem. Ve druhé polovině 70. let se orientovala na jazz rock, který byl v té době populární. Na začátku 80. let přistoupila k celkové změně stylu, tehdy působila jako jedna z nejvýznamnějších českých novovlných skupin. V letech 1983 - 1986 byl Pražský výběr režimem zakázán, ke koncertování a vydávání alb se mohl vrátit až ve druhé polovině 80. let. Po roce 1989 skupina vystupovala spíše sporadicky, větší množství koncertů znovu rozjela až po roce 2000.

ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

17:30 otevření areálu

18:30-19:30 Pumpa

20:30-22:00 Pražský výběr

FB: https://www.facebook.com/events/1362204784381604/

VSTUPNÉ: 650 Kč (předprodej) / 750 Kč (v den konání a na místě)

Speciální vstupenka FO/U/R FRIENDS pro 4 osoby za 2.196 Kč (jen předprodej)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - eTickets / mobileTickets!!

Další info:

koncert na stání / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu