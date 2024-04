Prague Philharmonic Orchestra: ROCK THE OPERA

Rock the Opera ®

with the greatest hits of Pink Floyd, Queen, AC/DC, Deep Purple, U2

Prague Philharmonic Orchestra ®

Zuzana Miková zpěv

Sabina Olijve zpěv

Niki Zdravkov zpěv

František Hönig bicí

Jiří Rambousek elektrická kytara

Dirigent Friedemann Riehle

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!

Další info:

Bezbariérový přístup ANO (Přízemí) / Pro vozíčkáře vyhrazena místa v Přízemí za 660 Kč bez další slevy / Sleva 50% pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P k dispozici na prodejních místech i přímo na ticketportal.cz, zvolte v nákupním košíku