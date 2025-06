Pocta Davidu Stypkovi

Vstup umožněn 18:00



V lednu 2026 uplyne pět let od předčasné smrti Davida Stypky a na jeho počest se tak pražským O2 universem rozezní jeho písně v podání Moravské filharmonie Olomouc pod taktovkou dirigenta Stanislava Vavřínka, za doprovodu kapely Bandjeez, ale také jeho přátel a hudebních kolegů Miraie Navrátila, Kateřiny Marie Tiché a Ewy Farné.

„Davidova hudba mě od prvního setkání zaujala. Ráda se k ní vracím nejen jako posluchač, ale také jako performer. Jeho písně mají neuvěřitelnou sílu a hloubku, k tomu navíc charakteristickou melodičnost. Myslím, že David dokázal lidi svou tvorbou do hloubky zasáhnout, když tak interpretujeme jeho písně, mám pocit hlubšího propojení s posluchači a toho, že jej lidé měli rádi – jeho texty, hlas i ryzí osobnost. Těším se, že společným koncertem oslavíme to, co nám David do našich životů vnesl,“ říká zpěvačka Ewa Farna.



Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

Tisková zpráva

Pokyny pořadatele

INFO ZTP/P