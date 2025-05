Philip Glass Ensemble 9. října v Kongresovém centru Praha

Philip Glass Ensemble, legendární soubor založený v roce 1968 v New Yorku skladatelem Philipem Glassem, poprvé vystoupí v Kongresovém centru Praha. Koncert se uskuteční 9. října 2025. Publikum čeká

výjimečná příležitost seznámit se s díly jednoho z nejvlivnějších skladatelů současnosti, jehož hudba zasáhla nejen svět klasické hudby, ale i filmu a populární kultury.

Pod vedením Michaela Riesmana zazní klíčové koncertní skladby, které definovaly minimalistický styl – Music in Twelve Parts, Einstein on the Beach či Music with Changing Parts.

Philip Glass se proslavil hudbou ke kultovní filmové trilogii režiséra Godfreye Reggia – Koyaanisqatsi, Powaqqatsi a Naqoyqatsi. Mezi další známé filmové počiny patří hudba k oscarovému filmu Hodiny s Nicole Kidman v hlavní roli, či fascinující životopisné drama Kundun režiséra Martina Scorseseho popisující životní pouť současného Dalajlamy.

Glass během kariéry spolupracoval s umělci jako David Bowie, Brian Eno, Paul Simon či Mick Jagger, což jeho hudbě přineslo oblibu napříč generacemi.

Nenechte si ujít jedinečný koncert plný emotivních a hypnotických melodií skladatele, jehož tvorba změnila svět hudby a filmu.



Nepropásněte tuto jedinečnou příležitost být součástí výjimečné hudební oslavy a zažít koncert, který vás pohltí svou atmosférou i emocemi.



Informace o otevření dveří: Kongresové centrum Praha otevírá zpravidla 1,5 hodiny před začátkem představení, pokud není stanoveno jinak.



U vstupu do Kongresové centra Praha probíhá bezpečnostní kontrola (kontrola bezpečnostními rámy), žádáme diváky, aby se do budovy dostavili s dostatečným časovým předstihem před začátkem akce.