PETR ŠPAČEK & band

Přijďte zažít pohodový violoncellový koncert Petra Špačka a jeho bandu!!!

S novým rokem 2024 přichází do programu jak nové písně, tak vylepšené aranže. Nejoblíbenější hity jako Bohemian Rhapsody, Hallelujah, Viva la Vida nebo písně z filmu "A Star Is Born" v programu samozřejmě zůstávají, doplní je písně např. z filmu La La Land nebo od kapely Imagine Dragons a další.

Petr Špaček vystudoval violoncello na jedné z nejprestižnějších amerických hudebních univerzit - New England Conservatory v Bostonu. Vyhrál soutěž Českého rozhlasu a jako sólista koncertoval už téměř se všemi českými orchestry. V září 2021 naplno odstartoval sólovou dráhu vyprodaným pražským Rudolfinem. Od té doby se velmi rychle se dostal do povědomí široké veřejnosti svými populárními koncerty doprovázenými humornými průpovídkami. Koncerty mají v sobě originalitu, náboj, veselost a nevšední atmosféru.

Přijďte to zažít na vlastní kůži!!!

Délka koncertu: 120 minut včetně přestávky

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz - eTickets!!