Peklo Čertovina - Prohlídka Pekla - POUKAZ

Hledáte originální výlet pro sebe a celou rodinu? Náš unikátní podnik, celý vyladěný pekelném stylu, si zaslouží Vaši pozornost. Do Pekla se dostanete prostřednictvím našich různorodých programů. Těmi vás provedou naši čerti, jenž vdechují tomuto místu originalitu. Stavba sahá do hloubky 12 metrů pod zem, kde jsou stovky chodeb a jeskyní, k nebesům pak míří osmi metry.

Ukážeme si např. čertí školu, trapírnu, dáme si drink od nejkrásnější čertice v Pekle, projdeme chodbičkou sedmi smrtelných hříchů a poté uvidíte trůnní sál samotného Lucifera.

Dále byste také neměli opomenout Pekelný šenk. Ten se nachází v přízemí, na povrchu zemském. Vstup do něho je zdarma. Lahodných dobrot tu máme více než dost I zde budete moci obdivovat šikovnost našich řemeslníků. Budete si připadat jako v pohádce.

Prohlídky Pekla

Délka zábavného programu v Pekle je 60 minut

Cena zahrnuje:

- Prohlídku Pekla se zábavným programem

- Prohlídku pražírny kávy a kavárny (pouze o víkendech, svátcích a prázdninách)

- Provede vás celá banda čertů

- V ceně prohlídky můžete zdarma navštívit promítání pohádky Čertoviny od Zdeňka Trošky. Promítání začíná ve 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00.



Pekelníci také prosí návštěvníky, aby se dostavili do Pekla včas, s 15-20 minutovým předstihem z důvodu vzdáleného parkoviště, které se nachází od Pekla 400 m. Změna v programu vyhrazena.

Tento poukaz lze uplatnit výhradně pro vstupenky na prohlídky, nikoliv na zvláštní akce Pekla Čertovina.

JEDINĚ S POUKAZEM TICKETPORTAL.CZ ZÍSKÁTE KAŽDOU VSTUPENKU O 40 KČ LEVNĚJI!

Děti do 3 let zdarma

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup NE

