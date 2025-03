UPOZORNĚNÍ: NA TUTO AKCI JE VSTUPENKA POUZE VE FORMĚ E-TICKETU SE ZPOŽDĚNÝM DORUČENÍM 72h PŘED AKCÍ.

Vstupenky za 1290 Kč v prodeji od 21. března 2025 10:00

VIP vstupenky za 3500 Kč. Early Entry VIP balíček obsahuje: 1x základní vstupné / 1x podepsaný VIP-Exclusive plakát / přednostní vstup do sálu / možnost přednostního nákupu merche.

JAPONŠTÍ ONE OK ROCK ROZTOČÍ SHOW PLNOU ENERGIE VE FORU KARLÍN

Japonská kapela ONE OK ROCK se vrací do Prahy! Dne 29. října 2025 roztočí ve Foru Karlín show plnou rocku, pop punku a post hardcoru. Vyprodané arény, neskutečná energie na pódiu a dynamické vokály frontmana Taka - ať už jde o průlomový hit The Beginning nebo zbrusu novou desku DETOX, tento koncert dýchne nostalgií na všechny fanoušky žánrů emo a pop punk. Vstupenky za 1290 Kč v prodeji od 21. března 2025 10:00 v sítích Ticketportal a Ticketmaster. V prodeji budou i Early Entry VIP balíčky, které kromě standardní vstupenky obsahují podepsaný VIP-Exclusive plakát, přednostní vstup do sálu a možnost přednostního nákupu merche.

ONE OK ROCK jsou jednou z mála japonských rockových kapel, které prorazily v USA a Evropě. Globální publikum se jim podařilo oslovit nejen neskutečnou energií na pódiu, ale také dvojjazyčnými texty. Průlom v jejich kariéře nastal v roce 2012, spolu s vydáním songu The Beginning, který doslova obletěl svět a překročil hranici 125 milionů přehrání na platformě Spotify a přes 250 milionů na Youtube. Od té doby vyprodávají koncerty v obrovských halách a arénách, mají za sebou vystoupení v americké Madison Square Garden a spolupracují s významnými jmény hudební branže v podobě Avril Lavigne nebo 5 Seconds of Summer.

Kapela byla založena v Tokiu v roce 2005 a její členové jsou Taka (zpěv), Toru (kytara), Tomoya (bicí) a Ryota (baskytara). Postupně se ONE OK ROCK stali globálním fenoménem a jedním z nejžhavějších japonských hudebních počinů, přičemž získali desítky mezinárodních zlatých a platinových certifikací a miliardy streamů. Kromě šesti po sobě jdoucích umístění v top 5 a tří #1 debutů v žebříčku japonských Top Albums Chart si kapela vybudovala silnou pozici i na mezinárodní scéně. Jsou jednou z mála skupin, které dokážou koncertovat jak po boku The Smashing Pumpkins, tak s Edem Sheeranem – s nímž také spolupracovali na písni „Renegades“ pro film Rurouni Kenshin: The Final.

Jejich studiové album Luxury Disease, produkované Robem Cavallem (Green Day, My Chemical Romance), debutovalo na první příčce v Japonsku. Tím se stalo jejich čtvrtým po sobě jdoucím albem na vrcholu domácího žebříčku, po úspěšných deskách 35xxxv, AMBITIONS a EYE OF THE STORM. Album obsahuje singly „Save Yourself“, „Let Me Let You Go“ a „Vandalize“, přičemž poslední zmíněná skladba byla použita jako závěrečná skladba ve hře Sonic Frontiers od SEGA.

Nejnovější deska DETOX z letošního února pak oproti předchozím čerpá inspiraci od velkých jmen tvrdších žánrů. Album vzniklo pod taktovkou producentů nominovaných i oceněných cenou Grammy: Roba Cavalla, Dana Lancastera a Peta Nappiho. Jedná se o jedenáctý plnohodnotný hudební počin kapely, která letos oslaví 20 let na hudební scéně. Experimentováním s novými žánry a zvuky ONE OK ROCK neustále rostou a rozšiřují svou fanouškovskou základnu. Staňte se její součástí i vy, a nenechte si ujít jejich show ve Foru Karlín!

Spolu s ONE OK ROCK vyráží na turné také kapela Paledusk. Kombinací metalcoru, industrialu, nu-metalu a po společném turné s Alpha Wolf, Polaris nebo The Amity Affiction získali uznání od fanoušků i hudebních kritiků po celém světě. Prahu tak během jednoho večera poctí návštěva dvou kapel, které jsou známé pro strhující živá vystoupení. Forum Karlín patří v rámci velkolepého Detox European Tour 2025 mezi nejintimnější prostory, kde stále rostoucí ONE OK ROCK můžete letos vidět téměř na dosah ruky. Doporučujeme tedy s nákupem vstupenek neváhat.